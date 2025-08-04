Приложение для отслеживания БПЛА скачали более 1,5 млн россиян

Приложение «Радар.НФ» для отслеживания беспилотников скачали более 1,5 млн человек, сообщили ТАСС в Общероссийском Народном фронте (ОНФ). С помощью приложения пользователи могут передавать госструктурам информацию об увиденных беспилотниках, ракетах и взрывах.

Приложение было запущено ОНФ в сентябре 2023 года. Сейчас оно доступно только в RuStore и AppGallery. Также у «Радар.НФ» есть чат-бот в Telegram. Для отправки сообщения представителям госвласти пользователь должен навести телефон на увиденный объект и выбрать его тип (БПЛА, ракета, взрыв или атака диверсионно-разведывательной группы). Затем пользователь должен отправить фото объекта.

В ОНФ агентству рассказали, что чаще всего приложение устанавливают жители Москвы и Московской области (более 446 тыс. установок), Санкт-Петербурга и Ленинградской области (более 106 тыс.), а также Краснодарского края (более 70 тыс.).

Полина Мотызлевская