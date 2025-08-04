Бизнес запаривает веники

Посещаемость оздоровительных комплексов такого формата по итогам 2025 года может вырасти на 61% и превысить 4 млн человек, прогнозируют аналитики NF Group. Доля столичных проектов на рынке уже приближается к четверти. Но клиентам, как выяснил “Ъ FM”, пока не хватает премиальных форматов. Что такое городские термы? И сколько стоит их запустить? Тему продолжит Аэлита Курмукова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В России сейчас 67 термальных комплексов, 16 из них находятся в Москве. Общая площадь всех проектов — 410 тыс. кв. м. Это равно пространству Moscow Towers, что купили под штаб-квартиру РЖД, — два небоскреба по 65 этажей. Казалось бы, зачем идти в термы, если от них осталось только название, ведь никаких теплых источников в Москве точно нет? Ответ прост: термальные комплексы сегодня — городской семейный курорт с бассейнами, банями, SPА и ресторанами. А высокую проходимость обеспечивают сами площадки.

Термы стали якорными арендаторами ТЦ и уже зашли в парки, подчеркивает старший директор департамента торговой недвижимости Commonwealth Partnership (CMWP) Андрей Шувалов: «На термы стали смотреть и застройщики жилья. Всем им нужно делать, по сути, инфраструктуру в своих проектах. Основные игроки: Termoland, "Термопорт", H2O очень сильно развивается. И собственницы калужских терм реализовали очень много проектов по России. Сейчас не хватает термальных комплексов более высокого уровня. Мы видим, как развивается "Жар-Птица", но это все-таки формат банных комплексов.

Термы начнут менять свою концепцию, чтобы чек был дороже: час может стоить и 10 тыс. руб., и 15 тыс. руб. Таких форматов ждут».

До конца года, по данным NF Group, ожидается открытие еще трех термальных комплексов в Москве: «Termoland Аэропорт», «Термопорт» и «Termoland Печатники». В эту сторону смотрят не только профильные игроки, которые расширяют филиальную сеть, но и классические банные комплексы. А все потому, что зумеры, которых называют самым трезвым поколением, выбирают сегодня термы, а не бани.

И тут нужно учитывать не только набор оздоровительных процедур, но и визуал, подчеркивает руководитель термального комплекса «Аура СПА» Сергей Петров: «Как мы говорим, мы делаем баню для тех, кто в нее не ходит. Наши клиенты хотят комфортного, люксового, расслабляющего отдыха, в котором важна красивая картинка с собой в главной роли, чтобы фото можно было опубликовать в соцсетях. Мы соревнуемся, как сделать так, чтобы все это на картинке круче смотрелось. Например, форма здания — зеркальный купол. Наш пилотный проект площадью 600 кв. м находится в парке "Ходынское поле". Объем инвестиций составил чуть больше 100 млн руб.

Если говорить про большие проекты, то это сотни миллионов рублей, чуть ближе к миллиарду. Все, что связано с бассейнами, достаточно дорого».

Средняя окупаемость термальных комплексов — от трех до пяти лет, утверждают собеседники “Ъ FM”. Крупные игроки делают ставку на высокую проходимость, остальные зарабатывают за счет дополнительных услуг — от SPA до банных церемоний. В термах уже устраивают тимбилдинги, стратегические сессии, но для встреч с партнерами бизнес выбирает более камерный формат, делится основатель проекта «Мягкая баня» Кирилл Пристайчук: «Частый запрос, например, от команды топ-менеджеров, которой надо создать какое-то единое видение, либо партнерская сессия, когда идет речь об объединении бизнеса или о сепарации. Такие вопросы решаются как раз в бане.

15 чемпионов России по банному мастерству регулярно парят, ездят по Москве, области, их даже на Алтай заказывали. Если говорить про деловую баню, то там надо как-то цену поднимать, потому всегда получается какой-то эксклюзивный просчет. Аренда бани может стоить от 5 тыс.руб. до 13 тыс. руб. в час. Если брать формат 10-часового процесса плюс мастера, бизнес-психолога — он модерирует этот процесс. Вот, собственно говоря, и получается большой ценовой разбег».

Средняя цена билета в московские термы формата семейного курорта составляет 3 тыс. руб. с человека за сеанс. Тот же трехчасовой сет, но в камерной обстановке — 30-40 тыс. руб., но это на компанию из пятерых. А вот деловые бани, как выяснил “Ъ FM”, стоят в районе уже 100 тыс. руб. с персоны. Банная церемония может обойтись почти в 500 тыс. руб. за одного.

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Аэлита Курмукова