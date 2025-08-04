В Казани 25-летний рабочий упал с одиннадцатого этажа строящегося жилого комплекса и скончался на месте. 40-летний ответственный за безопасность обвиняется в нарушении требований охраны труда, которое привело к трагедии. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Татарстана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Казани рабочий погиб, упав с 11 этажа на стройке

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ В Казани рабочий погиб, упав с 11 этажа на стройке

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, обвиняемый допустил к работе по уборке строительного мусора официально нетрудоустроенного рабочего, не проведя с ним обучение безопасным методам работы, стажировку и инструктаж по охране труда. Мужчина также не обеспечил контроль за безопасным производством работ на высоте. В результате рабочий потерял равновесие и упал с одиннадцатого этажа на землю, получив многочисленные травмы, несовместимые с жизнью.

Уголовное дело по части 2 статьи 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека) направлено в Приволжский районный суд Казани для рассмотрения по существу.

Маргарита Бондаренко