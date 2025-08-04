Глава СКР заинтересовался делом о некачественной дороге в зауральской деревне

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад по уголовному делу о ненадлежащей дорожной инфраструктуре в деревне Филиппово Половинского округа Курганской области. Дело возбудило и расследует региональное управление СКР по обращению местных жителей, сообщает Информационный центр СК России в своем telegram-канале.

Жители деревни Филиппово рассказали, что на протяжении длительного времени автомобильная дорога, соединяющая населенный пункт с районным центром, находится в непригодном состоянии: асфальт отсутствует, на поверхности многочисленные ямы, во время осадков грунтовое полотно размывается. Из-за плохой дороги в деревню перестали ходить автобусы, проезд автомобилей к домам затруднен. «Многочисленные обращения граждан в различные инстанции результатов не принесли, мер к разрешению ситуации не принято»,— говорится в сообщении.

Исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Курганской области Александру Миненкову поручено доложить Александру Бастрыкину о предварительных и окончательных результатах расследования уголовного дела. Исполнение поручения контролирует центральный аппарат ведомства.