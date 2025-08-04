Жительница Татарстана перевела мошенникам 5,8 млн рублей под предлогом инвестиций

В Татарстане 36-летняя жительница Агрыза перевела мошенникам 5,8 млн руб, поверив в предложение инвестировать в интернет-компании. Женщина поняла, что стала жертвой обмана, только когда номера злоумышленников оказались заблокированы. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

В течение трех дней потерпевшей звонили неизвестные и предлагали вложить сбережения в якобы надежные интернет-компании. Женщина согласилась и двумя переводами отправила деньги на счета мошенников. О том, что ее обманули, она догадалась через день, когда решила уточнить доходность инвестиций — телефоны злоумышленников уже не отвечали.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество). Установлено, что номера преступников были зарегистрированы в Москве и Иркутской области.

Маргарита Бондаренко