В Нововоронеже обновили цифровую платформу «Умный город»

АО «Росатом Инфраструктурные решения» (РИР, входит в Госкорпорацию «Росатом»), администрация городского округа Нововоронеж Воронежской области и АО «Концерн Росэнергоатом» обновили платформу «Умный город» в Нововоронеже. Проект реализуется на базе разработанной РИР интегрированной цифровой платформы и призван повысить качество управления городским хозяйством, помочь выстроить работу с жителями города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Пышкин Фото: Роман Пышкин

«Платформа «Умный город» внедряется в Нововоронеже с 2020 года и включает 6 базовых модулей. На портале собраны цифровые городские сервисы, которые отображаются на интерактивной карте», - сказал глава города, заместитель директора Нововоронежской АЭС Николай Нетяга.

Пройдя авторизацию, жители города могут оставить на платформе заявки о существующих проблемах, требующих решения со стороны администрации, и следить за статусом их выполнения. Например, сообщить о яме на дороге или нуждающейся в ремонте детской площадке, пожаловаться на незаконную стройку или свалку мусора. Система позволяет уточнить, к какому полицейскому участку и избирательному округу относится дом, узнать контактную информацию окружного депутата и т.д.

В рамках реализации текущего проекта обновлены до новой версии программные модули платформы «Умный Нововоронеж». Новая версия отличается как обновленным дизайном, отвечающим современным требованиям к веб-продуктам, так и применением передовых технологий при написании кода.

«Обновленная платформа «Умный Нововоронеж» – это очередной шаг в развитии цифровизации Нововоронежа, который позволит сделать управление городским хозяйством более эффективным и прозрачным. Мы стремимся к тому, чтобы жители чувствовали себя комфортно и безопасно, а обратная связь с администрацией стала максимально оперативной и удобной», – отметила директор Департамента по работе с регионами и органами государственной власти Концерна «Росэнергоатом» Светлана Чурилова.

Сервисы «Умного города» работают на сайте https://rosatom.city, где можно найти информационные блоки, модули городского управления и многое другое. Жители с любыми проблемными вопросами могут обращаться в единое цифровое окно.

Работы проводятся в рамках программы развития технологий «Умного города» на территориях присутствия АЭС при финансовой поддержке Концерна «Росэнергоатом».

Нововоронежская АЭС (филиал АО «Концерн Росэнергоатом» в г. Нововоронеж Воронежской области) – первая в России АЭС с реакторами типа ВВЭР (водо-водяные энергетические реакторы корпусного типа с обычной водой под давлением), обеспечивает надежное и качественное энергоснабжение Воронежской области.

Правительство РФ и региональные власти в партнерстве с крупными российскими компаниями уделяют большое внимание росту качества жизни населения страны. Эта деятельность включает в себя ускорение реализации национальных проектов, комплексное улучшение жилищных условий граждан, уровня доступности медицины, развитие инфраструктуры. Предприятия Госкорпорации «Росатом» принимают активное участие в этой работе.