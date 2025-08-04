Мастер трагикомической притчи

В Тбилиси в возрасте 92 лет скончался Эльдар Шенгелая — одна из главных фигур «золотой эпохи» грузинского кино.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Режиссер Эльдар Шенгелая

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Режиссер Эльдар Шенгелая

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Эта эпоха началась с хрущевской оттепелью. В 1958 году Шенгелая окончил peжиcсеpcкий факультет ВГИКа, мастерскую Сергея Юткевича. А десять лет спустя появилась «Необыкновенная выставка»— одна из ключевых лент грузинской новой волны. Еще через пять лет — «Чудаки», а еще через десять — «Голубые горы, или Неправдоподобная история». Уже этих трех фильмов было бы достаточно, чтобы Шенгелая прочно вошел в историю грузинского, советского и мирового кино. Но в его активе еще с десяток заметных картин: назовем хотя бы «Белый караван», «Мачеху Саманишвили», «Экспресс-информацию».

Эльдар Шенгелая, как и его брат Георгий, тоже значительный режиссер этого периода,— потомки славной кинематографической династии, дети режиссера-классика Николая Шенгелаи и звезды грузинского немого кино Наты Вачнадзе.

Семейная традиция оказалась важным фактором, но самобытный талант обоих братьев был неопровержим. Их фильмы, как и работы более старших Резо Чхеидзе, Тенгиза Абуладзе, Ланы Гогоберидзе, как и ленты принадлежащего к той же генерации Отара Иоселиани, сформировали фирменный облик грузинского кино 1960–1980-х годов. В противостоянии цензуре оно сохранило вкус к жизни, юмор и человечность, отличаясь при этом мягкой философичностью и художественной гармонией. Расцветший на древней земле Колхиды, земле аргонавтов кинематограф называли островком античности, островком ренессанса в современном искусстве, так часто разъедаемом пессимизмом и скепсисом.

Излюбленный жанр Эльдара Шенгелаи, как и большинства его соотечественников и современников,— трагикомическая притча.

Такова «Необыкновенная выставка» — ироническая биография провинциального скульптора, потратившего жизнь на изготовление надгробных памятников. Притча о художнике, променявшем свой талант на прибыльное ремесло. Сценарий этой ленты о цене компромисса был студенческой работой Резо Габриадзе — еще одного яркого деятеля «грузинского ренессанса». Он же написал сценарий «Чудаков» — комедийной притчи об изобретателе-самоучке, который соорудил волшебный воздушный агрегат, использующий вместо горючего силу любви.

«Голубые горы» появились уже незадолго до перестройки; в них чувствовались кафкианский абсурд советской стагнации и острая жажда перемен. Молодой автор написал рассказ «Голубые горы, или Тянь-Шань», но издательство только делает вид, что собирается его напечатать. На самом деле там заняты чем угодно, только не книгоизданием: на повестке дня банкеты, бюрократические бдения в президиуме и многочисленные хобби сотрудников — от штудирования французского до шахматных баталий. Стены здания покрываются трещинами и начинают разрушаться, редакция переезжает в новое здание, но и там все идет прежним рутинным ходом.

Эльдар Шенгелая не только в творчестве, но и в жизни занимал активную позицию, боролся с тем, что считал отжившим и консервативным. Он руководил грузинским Союзом кинематографистов и принимал активное участие в работе нового секретариата в Москве под руководством Элема Климова. Занимался и политической деятельностью в парламенте.

Друзья и коллеги знали Эльдара как человека глубоко порядочного, принципиального и мудрого.

Таковы были и его фильмы, вписавшиеся в так называемый кинематограф морального беспокойства, представленный творчеством Глеба Панфилова и Вадима Абдрашитова, Кшиштофа Занусси и Кшиштофа Кесьлёвского, Иштвана Сабо и Веры Хитиловой.

Эльдар Шенгелая выражал прогрессивные идеалы своей эпохи, своего поколения и делал это с чисто грузинским изяществом и артистизмом.

Андрей Плахов