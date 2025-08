Злая в роли доброго

В знаменитом лос-анджелесском амфитеатре Hollywood Bowl в первые три дня августа прошли премьерные показы новой версии мюзикла Эндрю Ллойда Уэббера «Иисус Христос — суперзвезда». Заглавную роль сыграла чернокожая британская певица и актриса Синтия Эриво, больше всего известная по голливудской киноадаптации мюзикла «Злая». Образ второго по значимости персонажа — Иуды Искариота — воплотил на сцене певец Адам Ламберт, одинаково успешный в роли конкурсанта American Idol, в сольной карьере и в роли солиста группы Queen. О новой интерпретации рок-оперы рассказывают Игорь Гаврилов и Павел Галяшкин.

Рок-опера «Иисус Христос — суперзвезда» (1971) идет в сотнях театров по всему миру в самых разных интерпретациях. Однако вряд можно было ожидать, что теперешний выбор темнокожей певицы на роль Иисуса из Назарета будет всеми воспринят как должное. Режиссер и хореограф Серхио Трухильо сознательно провоцировал публику. Политический подтекст этой провокации довольно очевиден, если судить по комментарию Джоша Гэда, исполнившего в новой версии оперы роль царя Ирода: «Власть — кто ее имеет, а кто нет — определяющий мотив для Америки 2025 года. Вопросы гражданских прав и свобод сегодня так же актуальны, как и 2000 лет назад, когда Понтий Пилат принимал решение распять Иисуса, боясь взглянуть ему в глаза».

Тем не менее особую уверенность режиссеру Трухильо в этих обстоятельствах придавало то, что он нашел союзника в лице самого автора рок-оперы — Эндрю Ллойда Уэббера. После первого показа новой версии сэр Эндрю написал в соцсетях: «Это было потрясающе — смотреть "Jesus Christ Superstar" вместе с 20 тыс. зрителей в Hollywood Bowl впервые с 1971 года. Я всегда был уверен в том, что женщина в роли Иисуса может быть очень трогательной. Спасибо Синтии Эриво за то, что воплотила эту идею в жизнь. И Адам Ламберт — ты полностью соответствуешь званию "суперзвезда"».

Показы гастрольной версии «Jesus Christ Superstar» на этой престижной площадке впервые действительно прошли в 1971 году. Тогда роль Иисуса исполнял участник первой бродвейской версии оперы Джефф Фенхольт. До нынешнего ее прочтения он не дожил. Зато премьеру в Лос-Анджелесе посетил 81-летний Тед Нили — актер, исполнявший роль Иисуса в знаменитом фильме Нормана Джуисона.

Тед Нили — второй по значимости Иисус в истории оперы. Первый — это, конечно, Ян Гиллан, солист группы Deep Purple. Однако Гиллан в истории оперы значится только как вокалист, записавший партию Иисуса для первой аудиоверсии. Известно, что всю свою работу молодой певец сделал за три часа. А когда в 1972 году ему предложили роль в фильме Джуисона, он попросил астрономический по тем временам гонорар в 250 тыс. фунтов стерлингов, а также компенсацию всем участникам Deep Purple за отмену турне. Хард-рок тогда уже продавался очень дорого, и Deep Purple знали себе цену. Интересно, что летом 1973 года, когда фильм вышел на экраны, Ян Гиллан как раз принял решение покинуть Deep Purple и занялся внемузыкальными инвестициями, которые в итоге оказались провальными.

Одобрение Эндрю Ллойда Уэббера и визит Теда Нили на премьеру стали своего рода благословением для новой труппы «Jesus Christ Superstar». Судя по первым комментариям к премьерным показам, эксперимент был оправдан и с артистической, и с вокальной точки зрения. Массовая аудитория пока может судить о работе вокалистов только по первой арии — «Heaven On Their Minds». Она доступна в виде сингла на цифровых площадках.

Адам Ламберт исполнил партию Иуды в высшей степени технично. Он не ставил себе задачу подражать Мюррею Хэду, записавшему партию Иуды для исходного альбома, или Карлу Андерсону, сыгравшему в киноверсии. Главное, что слышно в «Heaven On Their Minds», это верность певца и композитора изначальной рок-атмосфере оперы. Учитывая нынешние студийные возможности музыкальной индустрии, она может быть воссоздана на самом прогрессивном уровне. Правда, пока о выпуске полноценного альбома с новой труппой речи не было.

И здесь стоит вспомнить, что идея рассказать историю Иисуса средствами рок-музыки, самого передового по состоянию на 1970 год жанра, сама по себе уже была революционной. Гитарный рифф, с которого начинается «Heaven On Their Minds», в 1970 году по силе и глубине был вполне сравним с музыкой только что явившихся миру и ныне поминаемых по поводу и без повода Black Sabbath. Сама мысль о том, что вот таким способом можно пересказать библейский сюжет, была невероятным прорывом. В том числе, конечно, и для советской публики. Впервые фрагменты оперы звучали здесь еще в середине 1970-х на полуподпольных концертах ансамбля «Арсенал». А начиная с конца 1980-х опера пережила множество постановок в театрах по всей стране.

Собственно, женщина в роли Иисуса — не такая уж новая идея и уж точно не такая революционная, как рок-вокалист, берущий высокие ноты в этой роли. Женщины играли эту роль множество раз в постановках любительских театров и феминистских трупп. Но роль Синтии Эриво — это, безусловно, самый громкий эпизод и в истории оперы Уэббера.

«Я всегда хотел сыграть в этом мюзикле. И я всегда хотел сыграть именно Иуду»,— признавался Адам Ламберт журналистам. Судя по первым рецензиям, Адам Ламберт в роли Иуды на 100 процентов реализовал свой талант рок-фронтмена, который он развил за 15 лет сотрудничества с Queen. Но и как актер Ламберт не подкачал. Предательство лучшего друга, отчаяние от осознания своей роли пешки в чужой игре, финал с заглавной песней — все это у Ламберта вышло убедительно.

Синтии Эриво этот материал хорошо знаком. В 2020 году в другой версии знаменитой рок-оперы она играла Марию Магдалину. Сейчас Эриво играла скорее внутренние переживания, нежели миссию Иисуса: это сомневающийся герой, совсем не уверенный в своих сверхъестественных способностях и в своем предназначении.

Самая выигрышная сцена в опере для любого из Иисусов — «Гефсиманский сад» («Gethsemane (I Only Want to Say)»). Синтия Эриво в ключевой момент этой арии играет и поет так, как это может сделать только женщина, эмоционально соединяясь с публикой. «Я не знаю, имеет ли значение, какого пола был Иисус, ведь речь шла об учении, любви и связи с верой. Так разве это не должно выходить за рамки пола?» — комментирует ее игру в интервью Los Angeles Times Адам Ламберт.

Впрочем, в соцсетях по адресу артистки и всей команды нового «Иисуса Христа — суперзвезды» звучат многочисленные обвинения в кощунстве, богохульстве и оскорблении чувств верующих. Чернокожий пастор из Северной Каролины Джон К. Аманчукву заявил еще в феврале, после первых анонсов будущей постановки: «При всем уважении Синтия Эриво — слишком лысая, слишком темнокожая и слишком бисексуальная, чтобы играть Иисуса». И прибавил: «Выбрать женщину на роль Иисуса Христа — форма сознательного богохульства, которое возмутило бы Голливуд, если бы было обращено против некоторых других религий». Бесконечные обсуждения пола исполнителя главной роли в новой версии «Jesus Christ Superstar» продолжаются и после премьерных показов. Да и сам факт воплощения образа Иисуса на сцене или на экране до сих пор предмет споров. В 2020 году в интервью “Ъ” автор либретто оперы Тим Райс так прокомментировал эти споры: «В мире по-прежнему полно религиозных фанатиков, во всех конфессиях. Я знаю одно — в "Иисусе" мы не говорим ничего антихристианского».

