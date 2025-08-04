Картины нижегородского быта рубежа XIX-XX веков появились у Строгановской церкви

Новое граффити на историческую тематику появилось в Нижнем Новгороде в начале августа. Забор за Строгановской церковью на Рождественской улице украсили сюжеты из жизни города на рубеже XIX-XX веков, рассказал мэр Юрий Шалабаев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Граффити за Строгановской церковью

Фото: мэрия Нижнего Новгорода Граффити за Строгановской церковью

Фото: мэрия Нижнего Новгорода

«Команда нижегородских художников оживила историю нашего города, когда по мостовым ездили повозки с лошадьми, на улицах велись оживленные беседы, шла торговля в уличных лавках, а дети рабочих бегали друг к другу в гости»,— написал господин Шалабаев в своем Telegram-канале.

Чтобы усилить эффект старины, граффитисты использовали в работе разные оттенки сепии. По словам мэра, рисунки у Строгановской церкви продолжили серию исторических граффити на улицах города. Так, в сентябре 2024 года художники изобразили купцов, извозчиков и уличных торговцев на Зеленском съезде.

Елена Ковалева