В Екатеринбурге в честь Дня физкультурника участие в параде приняли 800 человек
В Екатеринбурге прошел парад в честь Дня физкультурника, в котором участвовали более 800 представителей спортивного сообщества. Как сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области, колонна прошла от Дома Севастьянова до Театра драмы.
Министр спорта Свердловской области Леонид Рапопорт отметил, что почти 2,5 млн уральцев регулярно занимаются спортом, проводится более 19 тыс. мероприятий. «Развивается более 140 видов спорта. У нас немало поводов для гордости за достижения наших спортсменов-земляков»,— обратился к участникам шествия Леонид Рапопорт.
В честь праздника спортивные мероприятия проходят во многих муниципалитетах Среднего Урала, включая фестивали ГТО в Первоуральске, Верхней Салде, Богдановиче и Махнево. 10 августа в Екатеринбурге стартует X легкоатлетический марафон «Европа – Азия», который соберет около 6 тыс. участников.