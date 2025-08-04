В Оренбуржье полиция устанавливает обстоятельства ДТП со смертельным исходом

Правоохранители выясняют обстоятельства ДТП, которое произошло на трассе Бугуруслан — Абдулино, в границах с. Артемьевки. Об этом сообщает полиция Оренбургской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По данным сотрудников ГИБДД, 21-летний водитель автомобиля «Лада Приора» не справился с управлением и съехал в правый по ходу движения кювет, машина перевернулась. В результате ДТП водитель скончался от полученных травм на месте происшествия до приезда скорой помощи.

Руфия Кутляева