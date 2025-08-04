Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Оренбуржье полиция устанавливает обстоятельства ДТП со смертельным исходом

Правоохранители выясняют обстоятельства ДТП, которое произошло на трассе Бугуруслан — Абдулино, в границах с. Артемьевки. Об этом сообщает полиция Оренбургской области.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По данным сотрудников ГИБДД, 21-летний водитель автомобиля «Лада Приора» не справился с управлением и съехал в правый по ходу движения кювет, машина перевернулась. В результате ДТП водитель скончался от полученных травм на месте происшествия до приезда скорой помощи.

Руфия Кутляева