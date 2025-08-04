В Петербурге обучили нейросеть обнаруживать нелегальные ларьки

Государственная административно-техническая инспекция Санкт-Петербурга сообщила о запуске системы на основе искусственного интеллекта для автоматического выявления незаконных нестационарных объектов.

Восемь мобильных комплексов, установленных на автомобилях, сканируют город в движении, выявляя самовольные торговые точки. При фиксации нарушения владельцу территории выписывается штраф в 50 тыс. руб., сообщается в Telegram-канале ГАТИ.

Первый такой штраф был выписан в июле 2025 года собственнику участка в Выборгском районе. Помимо оплаты штрафа, он должен либо узаконить размещение объекта, либо демонтировать его. Контроль за исполнением требований возложен на нейросеть. Через четыре недели система повторно проверит территорию, проехав по одному из 186 маршрутов.