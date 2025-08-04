В Перми директор бюро судебных экспертиз обвиняется в покушении на мошенничество

В Прикамье окончено расследование уголовного дела в отношении руководителя зарегистрированного в Москве АНО «Бюро судебных экспертиз и независимой оценки Максима Нестеренко». Как сообщает прокуратура Пермского края и СУ СКР по региону, он обвиняется в покушении на мошенничество в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ).

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По версии силовиков, 3 мая прошлого года фигурант обратился к истцу по делу, которое рассматривалось в Арбитражном суде Удмуртской Республики. Директор предложил за 4 млн руб. составить в пользу него и представляемой им коммерческой организации заключения строительной и проектной экспертиз, назначенных судом. При этом сам Максим Нестеренко в состав комиссии экспертов не входил и повлиять на ее выводы не мог.

Истец обратился в УФСБ по Пермскому краю, сотрудники которого задержали руководителя АНО после получения им денежных средств. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемый признал вину в полном объеме.