Пост прокурора Казани занял Ильдар Исмагилов. Об этом сообщил источник «Ъ Волга-Урал».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Новым прокурором Казани стал Ильдар Исмагилов

Фото: Пресс-служба прокуратуры Республики Татарстан Новым прокурором Казани стал Ильдар Исмагилов

Фото: Пресс-служба прокуратуры Республики Татарстан

Олег Дроздов покинул должность в мае 2025 года, с тех пор она оставалась свободной. Теперь этот пост займет 45-летний Ильдар Исмагилов.

После окончания КГУ им. В. И. Ленина в 2002 году правоохранитель работал помощником прокурора Мамадышского района РТ, затем Казани.

С 2010 по 2014 год он работал старшим помощником прокурора Казани, а с 2014 по 2023 — начальником отдела по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях и противодействии экстремизму и терроризму прокуратуры РТ.

С 2023 по 2025 год занимал пост прокурора Альметьевска.

Маргарита Бондаренко