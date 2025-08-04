В Самаре перед судом предстанет экс-воспитатель детсада, обвиняемая в жестоком обращении с воспитанником

Прокуратура Красноглинского района направила в Красноглинский районный суд Самары уголовное дело в отношении 51-летней воспитательницы детского сада. Она обвиняется по ст. 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего педагогическим работником, обязанным осуществлять надзор за несовершеннолетним, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним). Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Комиссаров, Коммерсантъ Фото: Юрий Комиссаров, Коммерсантъ

По версии следствия, осенью прошлого года воспитательница на рабочем месте в детском саду, который находится в микрорайоне Крутые Ключи, «обращалась с одним из воспитанников дошкольного учреждения грубо». Она «высказывала в адрес малолетнего оскорбления, а также применила насилие, неопасное для жизни и здоровья». Укладывая детей спать, воспитатель ударила рукой по лицу одного из детей.

Руфия Кутляева