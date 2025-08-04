«Идея на миллион с Олегом Богдановым»

В США на национальную валюту влияют два фактора. Во-первых, заседание Федрезерва по монетарной политике и кадровые перестановки в ФРС, которые уже проводятся и не без давления Дональда Трампа. Во-вторых, отчет по безработице в Америке, который продемонстрировал слабость рынка труда. Как отреагирует глобальный валютный рынок? Чего инвесторам ждать от пары евро/доллар? Разбирался в ситуации экономический обозреватель “Ъ FM” Олег Богданов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ

Олег Богданов: Член комитета по операциям на открытом рынке в США Адриана Куглер ушла в отставку. Трамп, видимо, инкорпорирует туда своего человека. Американский президент призывает пойти по такому же пути и главу ФРС Джерома Пауэлла. Снять он его не может до конца срока, поэтому Трамп призывает его последовать примеру Куглер. Но Пауэлл этого пока не делает и придерживается жесткой монетарной политики, что работает в пользу американского доллара, который на прошлой неделе рос по отношению к евро на 3%. Однако вышедшие данные по рынку труда США, демонстрирующие слабость, а также очень серьезные ревизии за май и июнь, привели к тому, что доллар потерял более 1% к евро. Игроки стали дисконтировать неизбежное снижение ставки рефинансирования уже в сентябре. Скорее всего, продолжится игра в американский доллар на фоне рисков, которые существуют в системе, и, конечно, разницы в процентных ставках.

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