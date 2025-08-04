Женская футбольная команда «Ижевск» продолжила победную серию в Чемпионате ПФО

Женская футбольная команда «Ижевск» одержала две победы на матчах Чемпионата ПФО, прошедших 2 и 3 августа в столице Удмуртии, сообщает Российский футбольный союз.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В первом матче команда обыграла «Трудовые резервы» из Казани со счётом 2:0, а во втором — казанских спортсменок из «GirlPower» с результатом 3:0. После семи сыгранных матчей футболистки из Удмуртии одержали шесть побед и занимают лидирующую позицию в турнирной таблице.