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Женская футбольная команда «Ижевск» продолжила победную серию в Чемпионате ПФО

Женская футбольная команда «Ижевск» одержала две победы на матчах Чемпионата ПФО, прошедших 2 и 3 августа в столице Удмуртии, сообщает Российский футбольный союз.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В первом матче команда обыграла «Трудовые резервы» из Казани со счётом 2:0, а во втором — казанских спортсменок из «GirlPower» с результатом 3:0. После семи сыгранных матчей футболистки из Удмуртии одержали шесть побед и занимают лидирующую позицию в турнирной таблице.