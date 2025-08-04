В Томске задержан подросток, нарисовавший свастику в песочнице

Правоохранительными органами Томска задержан 16-летний подросток, нарисовавший свастику на детской площадке с песочницей. В отношении юноши возбудили уголовное дело о реабилитации нацизма (ч. 3 ст. 354.1 УК РФ), он полностью признал вину, рассказали сегодня в региональном управлении СКР. На время следствия обвиняемого отпустили под подписку о невыезде.

По информации Telegram-канала областного УМВД, вечером 8 июня, находясь на детской площадке одного из домов Карского переулка, молодой человек начертил на песке свастику и надпись экстремистского содержания. В следственном ведомстве сообщили, что жильцы дома сняли рисунки на камеру смартфона и обратились в правоохранительные органы.

В УМВД добавили, что ранее молодой человек разместил в своем аккаунте в соцсети символику криминального движения, деятельность которого запрещена в РФ.

Илья Николаев