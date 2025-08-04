В Ростове разработку мастер-плана города отложили до 2026 года

Разработка мастер-плана для Ростова-на-Дону может быть отложена до 2026 года. Это связано с необходимостью дождаться утверждения федерального законодательства, которое определит понятие «мастер-план» и установит требования к этому документу. Об этом сообщают «Ведомости Юг» со ссылкой на данные заместителя министра строительства и главного архитектора региона Григория Алексеева-Малахова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Михаил Бордюговский, Коммерсантъ Фото: Михаил Бордюговский, Коммерсантъ

В начале следующего года будет объявлен список городов, для которых будут разработаны мастер-планы. В него может попасть и Ростов-на-Дону. Однако пока неизвестно, за счёт каких средств будет осуществляться разработка мастер-плана.

В настоящее время в регионе разрабатывается стратегия пространственного развития ростовской агломерации, ядром которой является Ростов-на-Дону. Этот документ станет основой для будущего мастер-плана города, отмечает замминистра.

Господин Алексеев-Малахов также отметил, что в России уже есть опыт разработки мастер-планов для городов Дальнего Востока и курортных городов. Эти планы помогают реализовать долгосрочные планы развития территорий. Однако применять такую модель в других городах сложно, поскольку необходимо дождаться утверждения документа на федеральном уровне.

В рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», который стартовал в 2025 году, был сформирован список из 200 крупных и малых городов России, для которых планируется разработать мастер-планы. Ростов-на-Дону в составе ростовской агломерации также вошёл в этот список. Планировалось, что мастер-план будет представлен летом 2025 года.

Наталья Белоштейн