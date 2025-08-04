В Уфе без воды остались 146 домов

В Орджоникидзевском районе Уфы без горячей воды остались 134 жилых дома на улицах Конституции, Комарова, Мира, Калинина, Ульяновых, Пинского, Космонавтов, в также на Первомайской, Кольцевой, Нежинской улицах, сообщили в пресс-службе Управления гражданской защиты города.

Горячую воду также отключили в 12 домах в Октябрьском районе: 106/1, 163, 163/1, 163/2, 163/3, 165, 167, 167/2, 167/3 на Российской улице и 112/2, 112/3, 112/4 на проспекте Октября.

Обе проблемы устраняют сотрудники ООО «БашРТС». Причина отключения воды и время завершения работ не указываются.

Венера Хисамова