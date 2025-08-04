На создание инженерных сетей в ОЭЗ «Пермь» могут потратить 7,2 млрд рублей
АО «Управляющая компания “ОЭЗ Пермь”» объявило конкурс на создание объектов инфраструктуры на территории одноименной экономической зоны. Первым на это обратил внимание портал Properm.ru. Как следует из конкурсной документации, речь идет о строительстве внутренних инженерных сетей и технологических присоединениях, а также о транспортной инфраструктуре.
Начальная цена контракта составляет боле 7,22 млрд руб. Согласно проекту договора, строительно-монтажные работы должны быть завершены не позже 25 декабря 2027 года. Финансирование работ будет производиться за счет бюджетных инвестиций, предоставленных АО. Размер аванса подрядчику составит 30%, который он должен будет отработать до конца текущего года. При определении победителя будут учитываться два критерия: предложенная претендентом цена (40%) и квалификация участника (60%).
АО «Управляющая компания “Особая экономическая зона Пермь”» управляет одноименной ОЭЗ, созданной постановлением правительства РФ летом 2022 года на территории краевого центра и Пермского муниципального округа. Основная площадка особой зоны расположена на территории промышленного узла «Осенцы». В качестве резидентов ОЭЗ зарегистрированы десять компаний.