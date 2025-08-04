Около 1,5 млрд руб. власти Новосибирской области выделят на развитие Академпарка

АО «Технопарк Новосибирского Академгородка», принадлежащее властям региона, получит 1,48 млрд руб. от правительства Новосибирской области на развитие второй очереди технопарка в Советском районе Новосибирска (Академпарк). Два соответствующих постановления размещены на сайте правительства. Бюджетные инвестиции будут предоставлены путем приобретения выпущенных дополнительных акций компании.

Согласно документам, средства пойдут на строительство блока Б здания Центра коллективного пользования, реконструкцию подстанции «Академическая» мощностью 49 МВт и монтаж электрических сетей на ул. Академика Будкера. Они будут выделены в три этапа с 2025 по 2027 год.

Так, до августа этого года региональные власти направят 657,3 млн руб., до июля 2026-го — 671,6 млн руб., и до июля 2027 года еще 200 млн руб. Срок сдачи проектов установлен до четвертого квартала 2027 года.

Как писал «Ъ-Сибирь», в апреле 2024 года власти Новосибирской области сообщали, что регион получит федеральную поддержку в размере 160 млн руб. на развитие инфраструктуры Академпарка. В июле того же года стало известно, что на строительство второй очереди, а также развитие соответствующей инфраструктуры будет направлено 3,3 млрд руб.

Александра Стрелкова