Замглавы отдела полиции Клявлинского района Тимофей Осипов приговорен к четырем годам колонии

В Самаре бывший заместитель начальника отдела МВД РФ — начальник полиции межмуниципального отдела МВД «Клявлинский» признан судом виновным в превышении должностных полномочий и краже денег. Об этом сообщили в областном СУ СКР. Речь идет о Тимофее Осипове.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Уголовное дело по п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ, п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ было возбуждено по материалам УФСБ России по Самарской области.

Как установили следователи, в 2024 году полицейский, используя должностные полномочия в корыстных целях, незаконно завладел банковской картой самарца и снял с нее более 1 млн 200 тыс. руб., распорядившись ими по своему усмотрению.

В ходе предварительного расследования подозреваемый полностью возместил потерпевшему материальный ущерб. Приговором суда Тимофею Осипову назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима, с лишением права занимать должности в системе правоохранительных органов РФ, связанные с осуществлением функций представителя власти сроком на 2 года, с лишением специального звания «подполковник полиции».

Сабрина Самедова