В Чувашии работника «РЖД» обвинили в получении взятки на сумму 270 тысяч рублей

46-летнего работника железнодорожной компании обвиняют в получении взятки в размере 270 тыс. руб., сообщает пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.

По данным следствия, в 2024 году главный инженер Канашской дистанции инфраструктуры (подразделение ОАО «РЖД») получил от представителя коммерческой организации 270 тыс. руб. за подписание акта приемки невыполненных работ по обслуживанию компрессорных установок.

Должностное лицо было задержано сотрудниками ФСБ с поличным после получения взятки. Расследование провел Следственный комитет России.

Чувашский транспортный прокурор утвердил заключение по уголовному делу, мужчина обвиняется по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере).

Уголовное дело направлено в Канашский районный суд Чувашской Республики для рассмотрения по существу.

Динара Шакирова