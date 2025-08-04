ЛДПР опередила ЕР по числу зарегистрированных кандидатов в горсовет Бирска

20 из 72 зарегистрированных кандидатов на депутатские кресла в горсовете Бирска выдвинуты ЛДПР, следует из документа, опубликованного на сайте районной администрации. Таким образом, либерал-демократы будут представлены во всех избирательных округах на выборах 14 сентября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Единая Россия» смогла зарегистрировать на одного кандидата меньше. 20-й округ будет единственным без представителей правящей партии. По данным сайта ЦИК Башкирии, в этом округе единороссы выдвинули участника СВО, который отказался от участия в выборах.

Третье место разделили партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» и «Новые люди» — от их имени в выборах в совет депутатов будут участвовать по 15 человек.

Трое кандидатов зарегистрированы как выдвиженцы от КПРФ.

В нынешнем созыве горсовета 11 депутатов представляют «Единую Россию», пятеро — «Справедливую Россию — Патриотов — За правду», по одному — «Партию Роста», ЛДПР и КПРФ. Одно депутатское место вакантно.

Идэль Гумеров