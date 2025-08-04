Глава СКР потребовал возбудить дело о нападении собаки на пенсионерку в Пензе

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по сведениям о нападении собаки на пенсионерку в Пензе. Об этом сообщает информационный центр СКР.

По данным СМИ и соцсетей, пожилая женщина подверглась нападению агрессивной собаки 2 августа этого года в Детском парке в Пензе. Находившееся на выгуле без поводка и намордника животное укусило пенсионерку за ногу. Женщина обратилась к медикам за помощью.

Следственные органы регионального подразделения СКР организовали процессуальную проверку по указанному факту. По поручению господина Бастрыкина начальнику пензенского следственного управления Владимиру Игнатенкову предстоит также доложить об установленных обстоятельствах и о результатах расследования дела. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Павел Фролов