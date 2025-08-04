В Карпинске осудили экс-менеджера Wildberries за обман более 110 клиентов

Карпинский городской суд приговорил бывшего сотрудника пункта выдачи заказов Wildberries (ООО «Вайлдберриз») Арсения Васильева к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком на три года, сообщили в объединенной пресс-службе судов Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

По версии следствия, он с июня по ноябрь 2022 года обманул более 110 клиентов, похитив их средства. Когда покупатели Wildberries хотели расплатиться за полученные товары, он говорил, что программа для оплаты и выдачи покупок неисправна и предлагал отдать наличные ему или перевести на счет. Если покупатели отказывались от товаров, то сотрудник забирал их себе. Ущерб ООО «Вайлдберриз» оценивается в более 795 тыс. руб.

Суд признал его виновным в совершении преступления согласно ч.3 ст. 160 УК РФ (хищение чужого имущества, совершенное лицом с использованием своего служебного положения). Подсудимый признал вину частично, не согласившись с размером ущерба.

Приговор пока в законную силу не вступил.

София Паникова