«М Видео» продает помещение своего магазина в ТРК «Столица» почти за 400 млн рублей

Федеральная сеть по продаже электроники и бытовой техники «М Видео» выставила на продажу помещение своего магазина в ТРК «Столица» в Перми. Как указано в объявлении на сайте «Авито», площадь актива составляет 4 тыс. кв. м, а цена – 384,9 млн руб. При этом объект продается с условием о том, что магазин «М Видео» сохранится в этом помещении на условиях долгосрочной аренды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Продавцом помещения в «Столице» указана компания «М Видео». Помимо площадей в ТРК «Столица», ритейлер также продает и сдает в аренду в Перми свою недвижимость в ТЦ «Колизей Atrium» в 2,4 тыс. кв. м. Купить этот актив можно за 196 млн руб., арендовать – за 750 руб. за кв. м в месяц.

Как указано на сайте «М Видео», в Перми насчитывается 11 магазинов сети, среди которых гипермаркет «Лента» (пр. Парковый, 66), ТРЦ «Планета» (ш. Космонавтов, 162б), ТЦ «Луч» (ул. Куйбышева, 147), ТЦ «Рубин» (ул. М. Рыбалко, 85) и другие.