Глава СКР затребовал доклад по делу об избиении девушкой фельдшера в Энгельсе

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить по уголовному делу о противоправных действиях девушки в отношении фельдшера в Энгельсе Саратовской области. Об этом сообщает информационный центр СКР.

По данным СМИ, накануне, 3 августа, нетрезвая 19-летняя девушка в Энгельсе ударила фельдшера, который прибыл к ней на вызов в составе бригады скорой помощи. Произошло это в заведении на ул. Расковой.

По поручению господина Бастрыкина начальнику саратовского следственного управления Дмитрию Костину предстоит доложить об установленных обстоятельствах и о результатах расследования. Глава СКР поставил исполнение поручения на контроль в центральном аппарате ведомства.

Павел Фролов