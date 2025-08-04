В Челябинске директора строительной компании будут судить за обман трех семей

Второй отдел по расследованию особо важных дел управления Следственного комитета РФ по Челябинской области завершил расследование уголовного дела в отношении директора ООО «Мадерндом» Максима Дернова, обвиняемого в мошенничестве (ч. 3, 4 ст. 159 УК РФ) и легализации средств, приобретенных лицом в результате преступления (п. «б» ч. 3 ст. 174.1 УК РФ), сообщает пресс-служба госоргана.

По данным следствия, в 2022-2025 годах директор заключал с гражданами договоры о возведении частных домов в Еткульском, Сосновском и Красноармейском районах. Он не собирался выполнять взятые на себя обязательства и строительство не завершил, считают в СК. Ущерб, причиненный трем семьям, составил 2,7 млн руб.

Кроме того, по версии следствия, часть денег в размере 450 тыс. руб. директор компании легализовал через знакомого предпринимателя, заключив с ним фиктивный договор оказания услуг. Переведенные деньги бизнесмен отдал Максиму Дернову наличными.

Преступления выявили сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Челябинской области. Для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска следователи наложили арест на имущество обвиняемого в размере более 7,5 млн руб., в том числе на автомобиль Geely Okavango.

Уголовное дело направлено в Центральный районный суд Челябинска.

Виталина Ярховска