Минпромторг РФ взыскивает 68 млн рублей с челябинского предприятия

Арбитражный суд Челябинской области рассматривает исковое заявление Министерства промышленности и торговли РФ к ООО «Челябинская машиностроительная компания» (ЧСМК) о взыскании 68,8 млн руб. Предварительное заседание по делу назначено на 8 августа. Соответствующее определение суда опубликовано в картотеке арбитражных дел.

Минпромторг России просит суд взыскать с челябинского предприятия субсидию в размере более 57 млн руб. и штрафные санкции — 11,8 млн руб.

В ООО «ЧМСК» отказались от комментариев по поводу судебного спора.

По данным «СПАРК Интерфакс», ООО «Челябинская машиностроительная компания» зарегистрирована в 2016 году. Основной вид деятельности — производство машин и оборудования для добычи полезных ископаемых и строительства. На сайте компании указано, что ЧМСК специализируется на разработке и выпуске тяжелых автогрейдеров А-98М его модификаций и комплектаций. Владеет и руководит предприятием Евгений Бычкунов. В 2024 году выручка ЧМСК составила 105,7 млн руб., чистая прибыль —122 тыс.