В храмах Курской области в годовщину вторжения ВСУ пройдут поминальные панихиды

Во всех храмах Курской области 6 августа — в годовщину вторжения ВСУ в регион — пройдут поминальные панихиды по погибшим. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.

В 12:00 6 августа в храмах также прозвучит колокольный звон в память о погибших жителях региона и военнослужащих. В одной из панихид примет участие врио губернатора Александр Хинштейн, отметили в правительстве. В каком храме пройдет эта панихида — не уточняется.

Рано утром 6 августа 2024 года в приграничье Курской области начались бои, после чего власти сообщили об оккупации части региона. О полном освобождении региона начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту 26 апреля. Самым крупным пунктом, находившемся под контролем ВСУ, была Суджа. Из Суджанского района после освобождения вывезли более 800 жителей, находившихся под оккупацией около семи месяцев.

30 апреля Александр Хинштейн сообщал, что в регионе с начала оккупации погибли 288 мирных жителей, еще 430 получили ранения.

Полина Мотызлевская