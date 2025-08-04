В Саратове будут судить гендиректора фирмы за гибель работника на производстве

В Саратове суд рассмотрит в отношении 29-летнего гендиректора строительной организации уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении работ, повлекшего смерть человека (ч. 2 ст. 216 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Саратовской области.

Как выяснилось, фигурант позволил двум своим сотрудникам работать с нарушением требований охраны труда на смесителе для изготовления бетонных смесей. 23 августа прошлого года один из них получил смертельные травмы внутри смесительной камеры, когда занимался ее очисткой.

Погибший сотрудник работал на объекте, расположенном по Московскому шоссе Саратова. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд на рассмотрение.

Павел Фролов