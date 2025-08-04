Максим Левин назначен на должность врио руководителя минприроды Курской области

Новым врио руководителя министерства природных ресурсов Курской области стал Максим Левин, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн на заседании правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Максим Левин

Фото: Центр экологического просвещения министерства экологии Нижегородской области Максим Левин

Фото: Центр экологического просвещения министерства экологии Нижегородской области

Последним местом работы господина Левина был пост руководителя ГБУ «Экология региона» в Нижегородской области. Прежде он работал на различных должностях в Ивановской области — в частности, возглавлял управление Росприроднадзора, а также был заместителем председателя комитета региона по природопользованию.

До сих пор курским областным минприроды руководил Александр Володько. Отдельно о его отставке в региональном правительстве не сообщалось.

Юрий Голубь