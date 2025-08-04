Сотрудников исправительной колонии в Воткинске обвиняют в превышении полномочий

В Воткинске возбудили уголовное дело в отношении сотрудников исправительной колонии, сообщает пресс-служба СУ СКР по Удмуртии. Старшего инспектора и бывшего инспектора изолированного участка №2 исправительной колонии №8 обвиняют в превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ, до десяти лет лишения свободы).

Следствие, считает что с января по июль фигуранты незаконно освобождали осужденного от отбывания наказания и отпускали его за пределы режимной территории исправительного учреждения. Взамен заключенный оказывал инспекторам услуги различного характера. Суд отправил фигурантов под домашний арест до 1 октября.