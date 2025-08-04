В ТРК «Семья» расширят ассортимент мужской одежды

В пермском ТРК «Семья» планируется увеличить сегмент мужской одежды и обуви, сообщают в администрации ТРК. В частности почти вдвое расширится площадь магазина Kanzler, расположенного на третьем этаже I очереди торгового центра. Работы уже начались – в новом формате отдел откроется в октябре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Кроме того, этой осенью во II очереди «Семьи» откроется большой магазин новой для Перми сети. В отделе станут продавать спортивную обувь и одежду, вещи в стиле кэжуал для мужчин и женщин. Подробнее о магазине расскажут в течение августа, после передачи площадки новому арендатору.

Руководитель направления недвижимости группы «ЭКС» Елена Жданова подчеркнула, что расширять мужской ассортимент в «Семье» собирались давно - по концепции ТРК необходимо два-три таких новых магазина. «В перспективе мы можем заключить договор аренды еще с одной крупной сетью. Классическая мужская одежда, например, в отличие от женской, пользуется стабильным спросом. Аналогичная ситуация с кэжуал-одеждой», - заметила госпожа Жданова.