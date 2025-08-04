Ульяновскому «черному археологу» грозит до шести лет лишения свободы

В Сурский районный суд Ульяновской области направлено уголовное дело 56-летнего жителя Ульяновска, обвиняемого в незаконном поиске и изъятии археологических предметов из мест залегания с использованием спецсредств (п. «а» ч. 3 ст. 243.2 УК РФ, до шести лет лишения свободы). Об этом в понедельник, 4 августа, сообщила прокуратура Ульяновской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

Предварительная информация о незаконных действиях обвиняемого была получена сотрудниками регионального УФСБ в ходе оперативно-разыскных мероприятий. Следствие вели сотрудники регионального УМВД.

По данным следствия, нигде не работающий житель Ульяновска Сергей Жарков с 2022 года по февраль 2024 года без каких-либо разрешений с помощью металлоискателя занимался поиском и изъятием археологических предметов, имеющих историческую и культурную ценность. Раскопки он производил на территории села Атяшкино (Сурский район Ульяновской области), в границах территории объекта культурного наследия.

В результате этой незаконной деятельности обвиняемый повредил культурный слой, им были изъяты из мест залегания в земле более 1,1 тыс. ювелирных изделий, монет, наконечников стрел и предметов обихода.

«Черный археолог», как поясняют в УФСБ, был задержан с поличным в феврале 2024 года непосредственно во время выполнения работ по добыче исторических ценностей. В ходе обысков по месту проживания у обвиняемого были также изъяты еще 100 предметов старины.

Как признался обвиняемый следствию, он узнал, что на территории села Атяшево государственными ведомствами проводились археологические исследования, после чего решил лично с металлоискателем добывать артефакты. Сергей Жарков подтвердил, что понимал незаконность своих действий, и признал свою вину. Однако при этом заявил, что добывал исторические ценности «исключительно для себя, в целях коллекционирования». Впрочем, сообщает УФСБ, следствие установило, что найденные археологические ценности обвиняемый сбывал частным коллекционерам через интернет.

Андрей Васильев, Ульяновск