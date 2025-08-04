Татарстан увеличит финансирование скрининга новорожденных на 15 млн рублей

В бюджете Республики Татарстан на 2025 год предусмотрены дополнительные средства на неонатальный скрининг новорожденных, сообщает пресс-служба Минфина Республики Татарстан.

Общий объем дополнительного финансирования достигнет 15 млн руб., из бюджета Татарстана дополнительно выделят 6 млн руб.

Согласно изменениям в законодательстве, федеральное финансирование увеличено на 9 млн руб. Уровень софинансирования из федерального бюджета для Республики Татарстан в 2025 году составляет 58%.

Общий объем финансирования ранее составлял 84 млн руб., из которых 49 млн руб. поступили из федерального бюджета, а 35 млн руб. — из республиканского.

Неонатальный скрининг — обследование новорожденных, которое помогает выявить наследственные и врожденные заболевания на ранних стадиях.

Динара Шакирова