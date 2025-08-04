В Волгограде под суд пойдет экс-заведующий кафедрой вуза за получение взятки

Ворошиловский районный суд Волгограда рассмотрит в отношении бывшего заведующего кафедрой одного из вузов уголовное дело о взяточничестве (ч. 3 ст. 290 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Волгоградской области.

Согласно релизу, 19 декабря 2023 года фигурант получил от студента 100 тыс. руб. взятки. За эти деньги ему предстояло выставить удовлетворительные оценки по экзаменам и зачетам сессии без фактического присутствия и проверки уровня знаний. Свою вину фигурант признал частично.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд на рассмотрение. Фигуранту грозит лишение свободы на срок до 10 лет. Также отмечается, что расследуется уголовное дело в отношении студента по факту дачи взятки.

Павел Фролов