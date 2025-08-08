Первая в мире паровозная лаборатория

На Пролетарском заводе Октябрьской железной дороги в Ленинграде (бывш. Александровский завод) научно-техническим комитетом открыта первая в СССР паровозная лаборатория, которую по техническому оборудованию и устройству можно считать первой в мире.

Русский инженер-железнодорожник, изобретатель одних из первых в мире тепловозов Юрий Владимирович Ломоносов

Фото: Wikipedia Русский инженер-железнодорожник, изобретатель одних из первых в мире тепловозов Юрий Владимирович Ломоносов

Фото: Wikipedia

Проект этой лаборатории был составлен покойным М. В. Гололобовым, профессором Института инженеров путей сообщения, предварительно командированным для изучения этого дела в Америку. Все лучшее в существующих там паровозных лабораториях им было позаимствовано и сосредоточено в теперешней паровозной лаборатории.

Основным в лаборатории считается ее движущаяся часть — механизм, дающий возможность паровозу, работая на одном месте, развивать при желаемой нагрузке скорость до предела.

Насколько важна паровозная лаборатория для правильной эксплуатации паровозов, показывает тот факт, что вопрос о научном исследовании элементов возник у нас еще в 70-х годах, с какого времени и начался ряд опытных испытаний паровоза. С 1908 года профессором Юрием Ломоносовым стали производиться в этом направлении более полные опыты испытания паровоза. Профессор Ломоносов является создателем школы научных исследований паровозов и тяговых расчетов.

Сама техника опытных исследований паровозов в ходу с чувствительными приборами чрезвычайно сложна и затруднительна. Учитывая это, Ломоносов в своей книге «Научные проблемы эксплуатации железных дорог» говорит, что опытные испытания паровозов целесообразнее производить в лабораториях.

Вопрос о постройке паровозной лаборатории казенных железных дорог имеет за собою 25-летнюю историю. Неоднократно рассматривался он и решался на совещательных съездах, инженерном совете и пр. Но только теперь, при советской власти, он осуществлен, и так полно, что ленинградская паровозная лаборатория является лучшей в мире.

О паровозной лаборатории написал в 1925 году «Гудок».

