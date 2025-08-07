Двойной удар по инфекциям

Российские ученые разработали схему укрепления здоровья телят. Комбинация пробиотика и иммуностимулятора позволила снизить заболеваемость молодняка с 80% до 10%, говорится в материалах Казанской государственной академии ветеринарной медицины им. Н. Э. Баумана (КАВМ, входит в состав Казанского ГАУ). Такой вид профилактики может снизить потребность в антибиотиках.

«Такой подход активизирует как клеточный, так и гуморальный иммунитет — два основных механизма защиты от инфекций»,— пояснил Владимир Софронов, профессор кафедры технологии животноводства и зоогигиены КАВМ им. Н. Э. Баумана.

Схема помогает защитить животных от кишечных инфекций и воспаления дыхательных путей — основных причин гибели телят в первые месяцы жизни.

Пробиотическая терапия продемонстрировала эффективность, снизив частоту кишечных расстройств в 2,5 раза, а респираторных заболеваний — в 1,5 раза, следует из результатов исследования.

Особенно впечатляющие результаты показала комплексная терапия: заболеваемость кишечными инфекциями сократилась в пять раз, а случаев воспаления легких не зафиксировали вовсе. Это важное достижение, учитывая, что более половины телят в возрасте до десяти дней страдают от желудочно-кишечных заболеваний, а гибель по этой причине составила практически 60% от всего павшего молодняка.

Разработка ученых особенно актуальна на фоне растущей устойчивости бактерий к антибиотикам. Новый метод может стать основой для современных протоколов профилактики заболеваний молодняка КРС, сохраняя поголовье и снижая экономические потери животноводческих хозяйств.

Как проходили исследования

Исследование провели специалисты из КАВМ и Чувашского государственного аграрного университета. Ученые сформировали четыре группы телят по десять голов в каждой. Первая группа получала пробиотик — препарат с полезными бактериями, которые улучшают пищеварение и укрепляют иммунитет. Телятам давали его с молозивом и молоком: с первого по десятый день жизни — по 0,5 г в сутки, с 11-го по 30-й день — по 1 г, а после перехода на комбикорм с 31-го по 90-й день — по 0,375 г.

Вторая группа получала иммуностимулятор — препарат, который активирует защитные силы организма. Его вводили внутримышечно дважды: на седьмые и десятые сутки жизни по 3 мл. Третья группа получала оба препарата по указанным схемам, четвертая контрольная группа — только обычное питание без добавок.

Результаты эксперимента показали кардинальные различия в состоянии здоровья животных. В контрольной группе заболели восемь телят из десяти: пять подхватили кишечную инфекцию, три — воспаление дыхательных путей. В первой опытной группе заболели четыре теленка, во второй — три, в третьей — только один с кишечной инфекцией.

Как изменились показатели

По словам Софронова, использование пробиотика и иммуностимулятора позволило усилить естественные защитные факторы организма: повысилась активность ферментов, уничтожающих бактерии, и выросло количество защитных белков в крови.

Сократились и сроки выздоровления. Если в контрольной группе телята болели в среднем почти десять суток, то в опытных группах — от 2,5 до 4,6 дня. Выживаемость животных в опытных группах достигла 100%, тогда как в контрольной группе погиб один теленок.

Исследователи зафиксировали, что препараты активизировали выработку красных кровяных клеток и повысили уровень гемоглобина в крови животных. Количество эритроцитов в крови телят опытных групп превышало контрольные показатели на 0,68–0,95 единицы в зависимости от возраста и схемы лечения.

Ученые также обнаружили повышение активности клеток-защитников в крови животных опытных групп. Этот показатель иммунитета превысил контрольные значения на 4,6–11,2% в зависимости от возраста телят. Увеличилась также активность ферментов, разрушающих вредные бактерии,— с 4% до 25% к концу периода наблюдения.

Владимир Софронов, доктор ветеринарных наук, профессор кафедры технологии животноводства и зоогигиены КАВМ им. Н. Э. Баумана Казанского ГАУ, ответил на вопросы «Ъ-Науки»:

— Как именно российские ученые снизили смертность телят в восемь раз?

— Наша группа создала специальный препарат КМБИ-3, который содержит полезные бактерии, природный сорбент бентонит и биологически активные вещества. Мы давали его телятам каждый день в дозе 1% от общего корма в течение двух месяцев. Хотя конкретную цифру снижения смертности в восемь раз мы в этом эксперименте не фиксировали, результаты показали резкое падение количества вредных микробов в кишечнике. Например, кишечная палочка уменьшилась в тысячи раз.

— Почему кишечные инфекции и воспаление легких — главные угрозы для телят?

— Понос от инфекций — это главная причина гибели телят. Когда полезных бактерий в кишечнике становится мало, вредные микробы начинают размножаться и отравлять организм. Это приводит не только к поносу, но и к заражению крови, воспалению мозговых оболочек. Плюс в кормах часто есть ядовитые вещества — плесневые токсины и остатки пестицидов, которые бьют по печени и нервной системе молодых животных.

— Как работают пробиотик и иммуностимулятор в организме теленка?

— Полезные бактерии из нашего препарата заселяют кишечник теленка и не дают размножаться болезнетворным микробам. Это как хорошая охрана, которая не пускает воров в дом. Одновременно активные вещества усиливают работу пищеварительных ферментов — теленок лучше переваривает корм и быстрее растет. Мы видели, как улучшилась вся работа желудка у наших подопытных животных.

— Почему это открытие важно для борьбы с устойчивостью к антибиотикам?

— Сейчас фермеры почти не могут использовать антибиотики: молоко потом нельзя продавать, плюс микробы к ним привыкают и перестают реагировать. Наш препарат работает по-другому: он не убивает микробов химией, а создает в кишечнике такие условия, где вредные бактерии просто не могут выжить. Это натуральная защита без побочных эффектов.

— Можно ли применять этот метод в других отраслях животноводства?

— Мы уже изучаем возможности применения подобных препаратов для птицы и других животных. Принцип один — восстановить нормальную микрофлору кишечника. Но для каждого вида животных нужно подбирать свой состав и дозировки, потому что пищеварение у всех разное.

— Когда технология войдет в практику фермерских хозяйств?

— В настоящее время на крупных промышленных комплексах используются пробиотические препараты, и внедрение их в практику фермерских хозяйств окажет благоприятное действие на организм телят. Да, наш пробиотический препарат показал отличные результаты в этом хозяйстве, однако говорить о том, что только наш препарат будет оказывать такой эффект и только его надо продвигать на рынке пробиотических препаратов, будет не совсем правильно. Каждый сертифицированный пробиотический препарат будет способствовать улучшению кишечной микрофлоры и, соответственно, повышению иммунитета телят и снижению желудочно-кишечных заболеваний. Вследствие этого делать акцент на одном конкретном пробиотическом препарате, который является «панацеей» от всех желудочно-кишечных заболеваний, будет некорректно. Использование пробиотических препаратов будет давать отличный результаты только в том случае, если будут соблюдаться санитарно-гигиенические условия содержания и кормления телят.

— Требует ли метод адаптации для регионов с разным климатом?

— Пробиотические препараты могут обладать различной эффективностью не только в регионах с разным климатом, но и даже в двух соседних хозяйствах одной местности, поскольку микрофлора в них может различаться. Наверное, есть разница, какие микроорганизмы будут в хозяйстве, где соблюдаются санитарно-гигиенические условия содержания и будет оптимальное кормление телят, или в хозяйстве, в котором животные содержатся в антисанитарных условиях, а кормление проводится по остаточному принципу. Именно поэтому технология использования пробиотических препаратов в фермерских хозяйствах должна применяться в сочетании с оптимальными условиями содержания и кормления. Только в этом случае заболевания телят снизятся, и, соответственно, лечение ветеринарными лекарственными препаратами сократится до минимума.

