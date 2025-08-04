В Челябинскую область не пустили 60 тонн арбузов и дынь

Сотрудники Уральского межрегионального управления Россельхознадзора запретили ввоз 60 т казахстанских арбузов и дынь на пункте пропуска «Бугристое». Груз задержан вместе с должностными лицами пограничного управления ФСБ России и Челябинской таможни, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора.

Машины с 20 т арбузов и 20 т дынь следовали из Костанайской и Туркестанской областей в Самарскую область, еще один грузовик с 20 т арбузов — из Костанайской области в Челябинск. При проверке документов выяснилось, что номера транспортных средств и прицепов не соответствуют указанным в сертификатах. Перевозчиков привлекли к административной ответственности. Грузовые автомобили с фруктами вернули на территорию сопредельного государства.

Виталина Ярховска