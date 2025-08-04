В Вольске прокуратура добилась восстановления прав пожилого инвалида

В Вольске Саратовской области восстановили права инвалида после вмешательства прокуратуры. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

В ходе проверки Вольская межрайонная прокуратура выяснила, что 72-летней жительнице Вольского района на основании индивидуальной программы требуется льготное обеспечение техническими средствами реабилитации. При этом региональное отделение Фонда пенсионного и социального страхования РФ долгое время бездействовало в части предоставления ей необходимых изделий.

По итогам проверочных мероприятий надзорное ведомство обратилось с иском в суд в защиту интересов жительницы Вольского района, который удовлетворил требования. Кроме того, суд взыскал в пользу инвалида компенсацию морального вреда в размере 2 тыс. руб. Прокуратура проконтролирует исполнение судебного решения.

Павел Фролов