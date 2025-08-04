Дождь прогнозируется на этой неделе в Удмуртии

На территории Удмуртии в течение рабочей недели ожидаются локальные кратковременные дожди с возможными грозами, сообщает региональный Гидрометцентр. В ночные и утренние часы местами прогнозируется туман — особенно сильный ожидается в ночь на четверг.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ

Температура воздуха в предстоящую ночь составит 14-19°С, а завтра днем — 25-30°С. В середине недели ночные температуры будут колебаться от 15 до 20°С, в то время как дневные температуры составят 23-29°С.

В пятницу, 8 августа, столбик термометра ночью не опустится ниже 15-20°С, а днем ожидается 22-28°С. По предварительному прогнозу, в выходные дни температурный фон понизится.