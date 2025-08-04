На челябинку завели дела о фиктивной регистрации 100 человек в квартире

Отдел полиции «Курчатовский» УМВД России по Челябинску возбудил уголовные дела в отношении 28-летней местной жительницы, подозреваемой в фиктивной регистрации более 100 иностранных и российских граждан в своей квартире (ст. 322.2, 322.3 УК РФ). В отношении горожанки избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

По версии следствия, горожанка в 2024-2025 годах 77 раз зарегистрировала в своей квартире по улице Маршала Чуйкова иностранцев и сограждан, «поселив» в нее более 100 человек. Фактически же они там не жили, что следует из показаний соседей и осмотра помещений. Всех граждан сняли с миграционного учета.

Виталина Ярховска