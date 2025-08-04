ФСБ заявила об уничтожении группы боевиков в Кабардино-Балкарии

Трое россиян в Кабардино-Балкарии (КБР) планировали вооруженное нападение на сотрудников правоохранительных структур, сообщила ФСБ. В ведомстве заявили, что при задержании злоумышленники оказали сопротивление и были ликвидированы ответным огнем.

По данным ФСБ, убитые являлись сторонниками международной террористической организации. Они находились по «конспиративному адресу» в селе Исламей Баксанского района КБР. На месте боестолкновения нашли два автомата Калашникова, пистолет и боеприпасы к ним. Также обнаружили два самодельных взрывных устройства, изготовленные из гранат, и средства связи, содержащие переписку с «находящимися за рубежом координаторами».

Пресс-служба ФСБ показала видео с телами убитых. На записи их лица скрыты, рядом с каждым лежит оружие. Также на видео показаны взрывные устройства.

Следственный комитет возбудил уголовные дела по статьям о подготовке теракта, об участии в деятельности террористической организации, посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов, а также по статьям о незаконном хранении оружия и взрывных устройств.