Суд принял к производству заявление о банкротстве погибшего следователя

Арбитражный суд Пермского края рассмотрит заявление о банкротстве убитого начальника следственного отдела по Свердловскому району СУ СКР по региону Евгения Середкина 8 октября. Оно было подано в конце июня этого года бывшей супругой следователя Еленой Головиной.

Из документов суда следует, что общая сумма требований кредиторов к умершему составляет 4,6 млн руб. Заявление подано в интересах двух несовершеннолетних детей господина Середкина. В деле фигурируют кредитные договоры погибшего с банком ВТБ, а также договор займа, по которому Виктор Середкин передал в качестве займа сыну денежные средства (сумма не указана). Изначально заявление было оставлено без движения, поскольку к нему не были приложены документы, которые подтверждают наличие задолженности, а также доказательства ее принудительного взыскания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Евгений Середкин

Фото: Архив «Ъ-Прикамье» Евгений Середкин

Фото: Архив «Ъ-Прикамье»

Напомним, Евгений Середкин был жестоко убит 9 сентября прошлого года. Алексей Головин, нынешний супруг Елены Головиной, нанес ему 81 удар топором. Злоумышленник вину признал полностью и был приговорен к 17 годам колонии строгого режима.