Глава СКР поручил истребовать материалы дела по факту массовой драки в Самарской области

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СКР по Самарской области Павлу Олейнику ходатайствовать перед надзорным органом об изъятии материалов уголовного дела по факту массовой драки в Сызрани. Также поручено дать правовую оценку всем обстоятельствам произошедшего, сообщает пресс-служба СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Станислав Тихомиров, Коммерсантъ Фото: Станислав Тихомиров, Коммерсантъ

В ведомстве уточняют, что в соцмедиа сообщается о массовой драке в Сызрани. В результате произошедшего пострадали восемь человек, пять из которых госпитализированы. Органами МВД по данному факту возбуждено уголовное дело.

Руфия Кутляева