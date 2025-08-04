Под Саратовом выявили нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства

Прокуратура Балашова Саратовской области в ходе проверки исполнения администрациями поселений муниципального района требований санитарно-эпидемиологического законодательства выявила ряд нарушений. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Как показала проверка, на балансе администрации находятся территории мест захоронения. При этом там частично отсутствует ограждение, нет контейнеров и контейнерной площадки для мусора, информационной вывески, территория загрязнена. Такие нарушения надзорное ведомство обнаружило в семи поселениях Балашовского района.

По итогам проверочных мероприятий прокуратура внесла представления главам поселений. После их рассмотрения нарушения устранены не были, поэтому надзорное ведомство обратилось в суд, который удовлетворил иски. Прокуратура проконтролирует исполнение судебных решений.

Павел Фролов