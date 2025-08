Гурманские будни

Летний сад с итальянским акцентом

В начале лета шеф-повар Луиджи Маньи, известный московской публике по таким проектам, как Pinch и Ugolek, присоединился к команде Novikov Group, запустив сезонный ресторан Luigi’s Garden в Трубниковском переулке. Маньи — фигура узнаваемая в гастрономическом сообществе: его профессиональный путь включает опыт работы в мишленовских заведениях Токио и в Италии. В Москву он приехал с намерением остаться ненадолго, но в итоге закрепился.

Новый проект — летний формат с акцентом на сезонность, локальные и натуральные продукты. Luigi’s Garden разместился в саду при особняке, где в дальнейшем планируется открытие всесезонного ресторана. Пространство оформлено в духе европейских летних веранд: садовая мебель, текстиль, много зелени. Атмосфера располагает к неспешному обеду или ужину с бокалом игристого и закусками на основе овощей и рыбы. Меню Luigi’s Garden ориентировано на свежие ингредиенты и лаконичные вкусы. В разделе закусок: цветы цуккини в хрустящем кляре с соусом из базилика, кедрового ореха и пармезана, слегка припущенный зеленый горошек с яйцом пашот и черной икрой, сицилийские креветки с мальдонской солью, томаты конкассе с анчоусами из Кантабрии, каперсами и оливковым маслом, сливочный сыр буррата с томатами и базиликом, севиче из дикого сибаса с хрустящей кукурузой и достаточно простой тартар из говядины.

В разделе горячих блюд акцент сделан на домашнюю пасту. Так, тальолини подаются в рыбном бульоне с икрой морского ежа и боттаргой, папарделле — с уткой. Также в меню — сибас с пастой фрегола и мидиями и филе трески с эспумой из зеленого горошка и цветками брокколини. Все сочетания очень летние и свежие. Десерты тоже выдержаны в летнем ключе: освежающий базиликовый сорбет с земляникой и воздушный кокосовый чизкейк с меренгой. Luigi’s Garden будет работать в течение сезона, пока позволяет погода. Открытие основного ресторана ожидается позже.

Трубниковский пер., дом 15, стр. 2 Ежедневно, с 12:30 до 0:00

Московские гастроли ресторанов Дубая

До конца сентября в Москве проходит крупнейшая за последние годы серия гастрономических событий Alfa Only GreatList Sessions, организованная при поддержке премиального сервиса Alfa Only и туристического проекта Discover. Moscow. В рамках проекта в российскую столицу приедут шефы из десяти ресторанов Дубая, отмеченных международными гидами, включая Michelin, Gault & Millau, The World’s 50 Best MENA и GreatList. Каждое заведение представит свою интерпретацию современной кухни, а шефы проведут совместные гастроужины с коллегами из Москвы. Формат предполагает недельные визиты команд с насыщенной программой, включающей профессиональный обмен, знакомство с локальной гастросценой и культурной повесткой. Как отметил основатель гида GreatList Александр Сысоев, «GreatList стал рабочим инструментом гастрономической дипломатии и соединения индустрий России и стран Ближнего Востока. Следующим этапом станет выход на рынки Азии».

Список участников включает ряд знаковых заведений ОАЭ:

8 августа — Bait Maryam / Sufret Maryam (Salam Daqqaq) в ресторане Mina: домашняя левантийская кухня, отмеченная Bib Gourmand;

14 августа — Jun’s (Kelvin Cheung) в Selfie: мультикультурный микс с ближневосточной и североамериканской гастрономией;

21 августа — BOCA (Patricia Roig) в KM20: испанская кухня с устойчивым подходом и «зеленой звездой» Michelin;

28 августа — TakaHisa (Takashi Namekata и Hisao Ueda) в Wa Garden: японская высокая кухня, вагю А5 и премиальные морепродукты;

11 сентября — Signor Sassi (Luca Rossi) в Buro Tsum: ресторан с 40-летней историей, специализация — классическая итальянская гастрономия;

16 сентября — Moonrise (Solemann Haddad) в Ikra: концепт Chef’s Table с синтезом японской и ближневосточной школ;

25 сентября — Lea / Smoked Room (Dani Garcia) в Salone asta&bar: проект «трехзвездного» шефа с огненной философией приготовления мяса.

Alfa Only GreatList Sessions станет крупнейшей гастрономической инициативой подобного формата за последние пять лет в России, подчеркивая растущий интерес к международному сотрудничеству в ресторанной индустрии.

Ольга Карпова